Популярная украинская продюсер и бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая сейчас активно занимается творчеством Нади Дорофеевой, часто радует публику яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз она выложила кадры в рабочей обстановке и поделилась секретами бизнеса в музыкальной сфере.

Судя по фото, видео и слайдам, Ирина провела онлайн-конференцию, на которой обсуждались вопросы дистрибуции и сотрудничества артистов с лейблом. На кадрах продюсер появилась в деловом образе – на ней стильная белая кофта, волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и серьезный сосредоточенный вид.

В подписи к публикации Горовая написала: "Открыв бизнес, большинство предпринимателей начинают продавать свои товары на местном уровне, используя только собственные ресурсы. Для увеличения объема продаж и выхода на всеукраинские и международные рынки они обращаются в крупные розничные сети, такие как АТБ, Розетка, Эпицентр и другие. Так же и у артистов. Конечно, это нормально начинать выкладывать треки на музыкальные платформы самостоятельно, на каком-то этапе вы, возможно, даже сотрудничаете с агрегатором напрямую. Но реально нового уровня вы добьетесь в связке с лейблом, который будет для вас не просто дистрибьютором, а целой экосистемой развития".

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