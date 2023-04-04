На своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко розповіла, що напередодні з полону повернулися 12 українців – 10 військових і 2 цивільних (відео 1 - щоб подивитися кадри, проскрольте новину вниз).

Речник угруповання «Схід», голова офісу президента та генерал Сирський синхронно спростували заяви «вагнерівців» про «взяття» Бахмута. За нього досі точиться важка битва.

На Запоріжжі підірвали чергового колаборанта (відео 2). Йдеться про екс-«голову» Акимівки Максима Зубарєва. Відповідальність взяли на себе партизани Мелітополя (відео 3).

Країни НАТО передали Україні зброї на 65 мільярдів євро і зараз готують програму багаторічних військових поставок – заявив генсек НАТО Столтенберг. Він запропонував членам НАТО виділяти по 500 млн євро на рік.

В росії затримали Дар’ю Трепову, яку підозрюють у вбивстві російського «воєнкора» Татарського (відео 4). З’явилося відео останньої хвилини його творчого вечора, тоді за іронією долі від присутнього пролунало запитання, «чому росіяни в Україні не підривають мости» (відео 5).

Також Марічка Падалко розповіла, чим закінчився скандал в Буковелі, де військовий пожалівся на відпочивальника, який запропонував йому повернутися в Бахмут (відео 7).

"Дружина цього черкаського «дєятєля» цілий день коментувала цю історію, пояснивши, що перепалка сталася через мову, мовляв, військовому, який проходивреабілітацію, не сподобалося, що вони розмовляли російською (відео 8). Надвечір вже з’явилося відео спроби вибачення і примирення (відео 9). Далі блогерка публікувала відео, як вже спілкуються її чоловік і військовий (фото 10), але, здається, не витримала такої слави дня, і свій профіль чи то видалила, чи то приховала", — додала ведуча.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Марічка Падалко показала кадри, які обурили українців.