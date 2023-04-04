На своей странице в Instagram Маричка Падалко рассказала, что накануне из плена вернулись 12 украинцев – 10 военных и 2 гражданских (видео 1 – чтобы посмотреть кадры, проскрольте новость вниз).

Спикер группировки «Восток», глава офиса президента и генерал Сырский синхронно опровергли заявления «вагнеровцев» о «взятии» Бахмута. За него до сих пор идет тяжелая битва.

В Запорожье взорвали очередного коллаборанта (видео 2). Речь идет об экс-«председателе» Акимовки Максиме Зубареве. Ответственность взяли на себя партизаны Мелитополя (видео 3).

Страны НАТО передали Украине оружие на 65 миллиардов евро и сейчас готовят программу многолетних военных поставок – заявил генсек НАТО Столтенберг. Он предложил членам НАТО выделять по 500 млн евро в год.

В россии задержали Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве российского «военкора» Татарского (видео 4). Появилось видео последней минуты его творческого вечера, тогда по иронии судьбы от присутствующего прозвучал вопрос, «почему россияне в Украине не взрывают мосты» (видео 5).

Также Маричка Падалко рассказала, чем закончился скандал в Буковеле, где военный пожаловался на отдыхающего, предложившего ему вернуться в Бахмут (видео 7).

"Жена этого черкасского «деятеля» целый день комментировала эту историю, объяснив, что перепалка произошла из-за языка, мол, военному, проходившему реабилитацию, не понравилось, что они говорили по-русски (видео 8). К вечеру уже появилось видео попытки прощения и примирения (видео 9.) Далее блогерша публиковала видео, как уже общаются ее муж и военный (фото 10), но, кажется, не выдержала такой славы дня, и свой профиль то ли удалила, то ли скрыла", - добавила ведущая.

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.