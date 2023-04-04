Цього разу на своїй сторінці в Instagram Григорій Решетнік, який разом із дружиною виховує трьох синів, похвалився, що вони щодня прцюють над різностороннім розвитком дітей - шахи, англійська, музика, рухливі ігри, репетиторство.

"Наш Дмитрик скрізь показує хороші результати, але у футбол він просто закоханий ⚽️ Ходить на тренування поки три рази на тиждень, на вихідних грає у дворі зі старшими хлопцями, вдома дивиться не лише матчі, а й замість мультиків, футбольні огляди та програми. Дуже сильно дивується, що однокласники не знають всіх футболістів, яких знає він - їхні клуби, номери та позиції на полі 😄 Вперше відвідав матч на стадіоні «Олімпійський» в 4 роки та завжди просить знайомити його з українськими футболістами", — розповів ведучий.

Він додав, що його син мріє грати за Барселону та за українську збірну.

"Радію, що у дітей є мрія та мета - це важливо, особливо в такий час. А нам, батькам, головне підтримувати діток, допомагати їм досягати цілей, але в жодному разі не реалізовувати через них свої амбіції та нездійсненні мрії 🤔", — наголосив Григорій Решетнік.

Дружина ведучого Христнина в коментарях підтримала слова чоловіка: "Знаю, що мрії дітей обов’язково мають здійснитися 👏😍".

Нагадаємо, Григорій Решетник із дружиною емоційно згадали про трагедію, яка сталася рік тому.

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