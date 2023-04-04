В этот раз на своей странице в Instagram Григорий Решетник, который вместе с женой воспитывает троих сыновей, похвастался, что они ежедневно работают над разносторонним развитием детей – шахматы, английский, музыка, подвижные игры, репетиторство.

"Наш Дима везде показывает хорошие результаты, но в футбол он просто влюблен ⚽️ Ходит на тренировку пока три раза в неделю, на выходных играет во дворе со старшими ребятами, дома смотрит не только матчи, но и вместо мультиков, футбольные обзоры и программы. Очень сильно удивляется, что одноклассники не знают всех футболистов, которых он знает - их клубы, номера и позиции на поле 😄 Впервые посетил матч на стадионе «Олимпийский» в 4 года и всегда просит знакомить его с украинскими футболистами", — рассказал ведущий.

Он добавил, что его сын мечтает играть за Барселону и украинскую сборную.

"Радуюсь, что у детей есть мечта и цель - это важно, особенно в такое время. А нам, родителям, главное поддерживать деток, помогать им достигать целей, но ни в коем случае не реализовывать через них свои амбиции и несбыточные мечты 🤔", - подчеркнул Григорий Решетник.

Жена ведущего Христнина в комментариях поддержала слова мужа: "Знаю, что мечты детей обязательно сбудутся 👏😍".

Напомним, Григорий Решетник с женой эмоционально вспомнили о трагедии, произошедшей год назад.

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