На своїй сторінці в Instagram Володимир Ярославський показав, як приготувати швидкий Панетоне з крем-сиром.

"Цей рецепт то суцільна любов та насолода", — радть зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

питний йогурт - 200г

сухі дріжджі - 14 г

стартер (готуємо за 24 години або на ніч: 70г води, 70г борошна і 2 г сухих дріжджів, все добре перемішуємо і накриваємо плівкою)

борошно - 420г

жовтки - 6-7 шт.

цукор - 170г

сіль - 3г

ефірна олія лимона - 2г

вершкове масло - 150г

цукати - 200г

коньяк - 25г

варене згущене молоко - 1 банка

крем-сир - 350г

Цукати попередньо заливаємо коньяком і закриваємо плівкою.

В день готування змішуємо 200г ледь теплого питного йогурту, 12г сухих дріжджів, стартер і 200г борошна. Добре перемішуємо й залишаємо на 1-2 години, щоб підійшло. Потім додаємо ще 220 грамів борошна та жовтки, все добре замішуємо. Додаємо цукор, сіль і вимішуємо тісто близько 5 хвилин, поки не розчиниться цукор. Далі Ярославський додає секретний інгредієнт - ефірну олію лимона і знову вимішує тісто.

"Додаю вершкове масло кімнатної температури у 4 прийоми, близько 4 хвилин вимішую. Виймаю тісто на стіл, легенько розтягую, висипаю замочені цукати й складаю тісто в 4 рази. Даю добре підійти, ділю на 2 паски (16.5 см) і кожен шматок знов розтягую і складаю в 4 рази (як з хлібом). Поміщаю тісто у форму, змащену маслом, і ставлю в тепле місце, а поряд стакан окропу, щоб волого було. Даю підійти в 4 рази!", — пояснює шеф-кухар.

Духовку треба нагріти заздалегідь до 180 градусів. Паску злегка надрізаємо, змащуємо яйцем і кладемо зверху шматочок масла. Ставим в духовку на 170 градусів на 15 хвилин. На дно духовки наливаємо склянку окропу. Випікаємо паску ще 45 хвилин при 145 градусах.

Далі суддя "Мастер Шеф" виймає панетоне, прикріплює нитку на дно форми й підвішує виріб охолонути догори дном. Змішуємо крем-сир з банкою вареного згущеного молока. У пасочці зверху вирізаємо серединку, обережно виймаємо ложкою м’якуш, кладемо половину начинки та закриваємо «кришечкою». так само і з другою паскою. Зверху Володимир Ярославський прикрашає панетоне меренгою і декоративними елементами. Зберігати таку паску найкраще в холодильнику протягом 5 днів.

Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.

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