Відома актриса Ганна Саліванчук вирішила показати спеціальну добірку кадрів, які демонструють її любов до своєї професії. За словами Саліванчук, вона рада активно виступати та їздити, адже їй цього не вистачало раніше.

Ганна розповідала, що вони з колегами виступали перед повітряними тривогами та з іншими ховалися у сховищах, але не втрачали запалу та продовжуватимуть виступати. Добірка кадрів мотивувала і шанувальників актриси.

«Хмельницький 💛Ви неймовірні💔» - написала Саліванчук.

У мережі назвали міста, куди слід Ганні з колегами вирушити далі, щоби виступити.

Також Саліванчук написала, що необхідно пам'ятати, чому розкутість на публіці – це добре, і не слід думати про те, що скажуть інші люди. Така привабливість є одним із кроків до успіху.

Вона пояснює, що подібна привабливість - це не тільки тіло чи конкретні риси особи, а також комплексна характеристика для різних психологічних та фізіологічних процесів, які прямо належать до сексуального життя людини.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук запропонувала рецепт улюбленої страви своїх синів.

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