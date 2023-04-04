Известная актриса Анна Саливанчук решила показать специальную подборку кадров, которые демонстрируют ее любовь к своей профессии. По словам Саливанчук, она рада активно выступать и ездить, ведь ей этого не хватало ранее.
Анна рассказывала, что они с коллегами выступали перед воздушными тревогами и с другими прятались в убежищах, но не теряли запала и будут продолжать выступать. Подборка кадров замотивитровала и поклонников актрисы.
«Хмельницкий💛Вы невероятны💔» - написала Саливанчук.
В сети назвали города, куда следует Анне с коллегами отправиться дальше, чтобы выступить.
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Также Саливанчук написала, что необходимо помнить, почему раскрепощенность на публике - это хорошо, и не следует думать о том, что скажут другие люди. Такая привлекательность является одним из шагов к успеху.
Она объясняет, что подобная привлекательность - это не только тело или конкретные черты лица, а также комплексная характеристика для различных психологических и физиологических процессов, прямо относящихся к сексуальной жизни человека.
Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук предложила рецепт любимого блюда своих сыновей.
А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, какой была раньше до перемен.
Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, как тяжело ей похудеть.