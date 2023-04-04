Цього разу популярна ведуча перед зйомками проекту "Вік", де брала участь разом з Олею Поляковою, вирішила поділитися кадрами. Артистка постала в елегантному образі без зайвої відвертості та отримала багато компліментів.

Артистка покрасувалася поруч із колегою у звичному для себе стилі, а також встигла змінити кілька блуз за зйомки.

«Страхи, комплекси, вік. Теми у нас на цих зйомках #Дорослі Дівчата - обборжаться 🙄» - іронічно зауважила Маша Єфросиніна.

У мережі відреагували:

«Дивлюся всі випуски тому що й найдоросліша дівчинка, тому всі теми мені близькі та цікаві; Мої роки – моє багатство... Чим дорослішим ми стаємо, тим у нас менше комплексів;

Ну який там вік! Я, наприклад, після 30 знову поповнила лави студентів; Боже яка ти чудова!!; Дві чарівні красуні 😍; у мене також є страх віку, старіння».

Раніше артистка вирішила розповісти про досить спірну історію та викликала багато обговорень. За словами Єфросініної, одним із незручних моментів для неї став той, на який у незручність потрапили всі.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.