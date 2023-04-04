В этот раз популярная ведущая перед съемками проекта "Возраст", в котором частвовала вместе с Олей Поляковой, решила поделиться кадрами. Артистка предстала в элегантном образе без лишней откровенности и получила много комплиментов.
Артистка покрасовалась рядом с коллегой в привычном для себя стиле, а также успела сменить несколько блуз за съемки.
«Страхи, комплексы, возраст. Темы у нас на этих съемках #ВзрослыеДевушки - оборжаться 🙄» - иронично подметила Маша Ефросинина.
В сети отреагировали:
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Украинских защитников вернули из плена: трогательные кадры и первые подробности
"Ужас какой-то": звезда "Голоса страны" из команды Поляковой неприятно удивила
"Юридически Бахмут взят": украинцам объяснили, что на самом деле сделал главарь ЧВК "Вагнер" пригожин
Важный овощ бьет ценовые рекорды, когда ждать удешевления: то гречка по 100 и яйца по 60, а теперь это
«Смотрю все выпуски потому что и самая взрослая девочка, поэтому все темы мне близки и интересны; Мои годы - мое богатство... Чем взрослее мы становимся, тем у нас меньше комплексов;
Ну, какой там возраст! Я, например, после 30 снова пополнила ряды студентов; Боже какая ты прекрасная!!; Две очаровательные красотки 😍; у меня тоже есть страх возраста, старения».
Ранее артистка решила рассказать о довольно спорной истории и вызвала много обсуждений. По словам Ефросининой, одним из неловких моментов для нее стал тот, на котором в неловкость попали все.
Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.
Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.