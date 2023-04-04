В этот раз популярная ведущая перед съемками проекта "Возраст", в котором частвовала вместе с Олей Поляковой, решила поделиться кадрами. Артистка предстала в элегантном образе без лишней откровенности и получила много комплиментов.

Артистка покрасовалась рядом с коллегой в привычном для себя стиле, а также успела сменить несколько блуз за съемки.

«Страхи, комплексы, возраст. Темы у нас на этих съемках #ВзрослыеДевушки - оборжаться 🙄» - иронично подметила Маша Ефросинина.

В сети отреагировали:

«Смотрю все выпуски потому что и самая взрослая девочка, поэтому все темы мне близки и интересны; Мои годы - мое богатство... Чем взрослее мы становимся, тем у нас меньше комплексов;

Ну, какой там возраст! Я, например, после 30 снова пополнила ряды студентов; Боже какая ты прекрасная!!; Две очаровательные красотки 😍; у меня тоже есть страх возраста, старения».

Ранее артистка решила рассказать о довольно спорной истории и вызвала много обсуждений. По словам Ефросининой, одним из неловких моментов для нее стал тот, на котором в неловкость попали все.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.