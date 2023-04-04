Акторка Аня Тейлор-Джой з'явилася на червоній доріжці у рожевому та рукавичках.

На прем'єрі мультфільму про героя культової відеоігри Супер Маріо Аня Тейлор-Джой з'явилася у закритому рожевому комбінезоні від Christian Dior та рукавичках.

Образ актриса доповнила ремінцем та високими чоботями на грубій підошві.

Справа в тому, що Тейлор-Джой озвучила у мультфільмі принцесу Піч, яка носить одяг саме такого кольору.

«Біп-біп, кохані!», - прокоментувала Аня Тейлор-Джой кадри з червоної доріжки, подякувавши також команді творців мультфільму «Брати Супер Маріо в кіно» та Christian Dior за спеціально створений для неї костюм.

У коментарях шанувальник Ані Тейлор-Джой залишили для неї велику кількість компліментів, називаючи її «королевою» та «красунею».

Мультфільм «Брати Супер Маріо в кіно» вийшов в український прокат 5 квітня.

«Зустрічайте супербратів Маріо та Луїджі у новій захоплюючій кінопригоді! Пориньте разом із ними у захоплюючий світ лабіринтів та загадок на пошуки втраченої принцеси», - йдеться в описі мультфільму.

Нагадаємо, українська актриса, яка обрала росію, розлютила новою заявою.

Також повідомлялося, що Оля Полякова насмішила конфузом поряд із Єфросініною.

Крім того, Politeka.net писала, що онука Софії Ротару похвалилася стильним чином.