Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - 21-летняя американская модель украинского происхождения. Звезда также является внучкой украинской артистки Софии Ротару, Национальной легенде Украины. Но несколько лет назад Соня перебралась в США, где учится и строит карьеру в Нью-Йорке, а летом работала по контракту в Лос-Анджелесе.

У модели есть жених-миллионер - Денис Жаданов, который достиг больших высот в IT-бизнесе. Коммерсант тоже родом из Украины, но это не помешало ему попасть даже в список Форбс "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий". Легендарная бабушка при этом как-то признавалась в интервью, что паре рановато пока официально оформлять отношения.

Соня, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Евдокименко и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Соня опубликовала сторис, где похвасталась стильным луком в рубашке. Звезда сделала селфи, хвастаясь своей естественной красотой. Также Евдокименко поделилась постом, где гуляла по улицам Нью-Йорка.

"Черный не грустный, он поэтичный", - отметила звезда.

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