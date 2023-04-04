В этот раз украинские артистки решили встретиться на съемках нового проекта. Поляковой и Ефросининой удалось отметиться и в этот раз не только высказываниями.

Нарядившись и приготовившись к съемкам, Оля Полякова снова решила насмешить фанатов. Она показала не только коллегу, которая не любит фильтры, но и себя.

По словам Поляковой, все выглядит супер, однако ее отвалившиеся наклеенные ресницы - нет.

«Доброго времени суток, дорогие мои. Это я, а это моя подруга Маша, которая не любит пользоваться фильтрами, потому что думает, что и так красивая. И это правда! Мы сегодня снимаем классную программу, которая называется «Вік».

Ох, ресницы отклеились. Вообще, очень страшная тема, но мы справляемся» - отшутилась Полякова.

Ранее Полякова вместе с Машей Ефросининой рассказывали о забавных случаях из своей жизни, когда Оля вдруг обнаружила, что ей подали чай с личинками.

Во время съемок "Взрослых девочек", певица Оля Полякова оказалась в забавной ситуации. Полякова была поражена, успкв пошутить о неловкости даже на интервью:

"Посмотрите, что они мне дали в чашке. Там были личинки. А мы это пьем. Факап случился даже здесь, во время записи. Ну так" - рассказала Полякова.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.