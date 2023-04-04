Актриса Аня Тейлор-Джой появилась на красной дорожке во всоем розовом и в перчатках.
На премьере мультфильма о герое культовой видеоигры Супер Марио Аня Тейлор-Джой появилась в закрытом розовом комбинезоне от Christian Dior и перчатках.
Образ актриса дополнила ремешком и высокими сапогами на грубой подошве.
Дело в том, что Тейлор-Джой озвучила в мультфильме принцессу Пич, которая носит одежду именно такого цвета.
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«Бип-бип, любимые!», - прокомментировала Аня Тейлор-Джой кадры с красной дорожки, поблагодарив также команду создателей мультфильма «Братья Супер Марио в кино» и Christian Dior за специально созданный для нее костюм.
В комментариях поклонник Ани Тейлор-Джой оставили для нее большое количество комплиментов, называя ее «королевой» и «красавицей».
Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» выыйдкт в украииинский прокат 5 апреля.
«Встречайте супербратьев Марио и Луиджи в новом увлекательном киноприключении! Погрузитесь вместе с ними в увлекательный мир лабиринтов и загадок на поиски утраченной принцессы», - говорится в описании мультфильма.
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