Актриса Аня Тейлор-Джой появилась на красной дорожке во всоем розовом и в перчатках.

На премьере мультфильма о герое культовой видеоигры Супер Марио Аня Тейлор-Джой появилась в закрытом розовом комбинезоне от Christian Dior и перчатках.

Образ актриса дополнила ремешком и высокими сапогами на грубой подошве.

Дело в том, что Тейлор-Джой озвучила в мультфильме принцессу Пич, которая носит одежду именно такого цвета.

«Бип-бип, любимые!», - прокомментировала Аня Тейлор-Джой кадры с красной дорожки, поблагодарив также команду создателей мультфильма «Братья Супер Марио в кино» и Christian Dior за специально созданный для нее костюм.

В комментариях поклонник Ани Тейлор-Джой оставили для нее большое количество комплиментов, называя ее «королевой» и «красавицей».

Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» выыйдкт в украииинский прокат 5 апреля.

«Встречайте супербратьев Марио и Луиджи в новом увлекательном киноприключении! Погрузитесь вместе с ними в увлекательный мир лабиринтов и загадок на поиски утраченной принцессы», - говорится в описании мультфильма.

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