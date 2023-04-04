На своїй сторінці в Instagram артистка, яка в шлюбі з продюсером "Квартал 95", а нині народним депутатом Олександром Божковим виховує двох синів, поділилася своєю життєвою мудрістю.
"Якщо жінка хоче бути хорошою мамою і дружиною вона в першу чергу має полюбити себе❤️. "Любов до себе – не егоїзм! Ненависть до себе – не мудрість! Любов до себе, як і будь-яка інша любов, зазвичай якимось чином проявляється. Що робити? Перше – припинити себе з будь-ким порівнювати. Друге – припиніть позбавлятися від своїх "недоліків". Третє – припиніть чморити себе на всіх рівнях". "Змініть платівку "я погана та ні на що не здатна" на "я прекрасна і я роблю, намагаюся, змінююся". Тому що це дійсно правда. Нехай це стане вашою мантрою", — пише Ганна Саліванчук.
Акторка сформулювала 8 своєрідних заповідей любові до себе:
- Любити себе – це поважати себе.
- Любити себе – це проявляти терпіння до себе.
- Любити себе – це ставити свої інтереси вище.
- Любити себе – це прощати себе.
- Любити себе – це любити своє тіло.
- Любити себе – це обирати, з ким ви будуватимете стосунки.
- Любити себе – це реалізувати таланти, закладені в вас природою.
- Любити себе – це бути в контакті зі своєю душею.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Новий авіаудар: росіяни скинули бомби на житлові будинки, завод і стадіон
Багато жертв, є поранені: росіяни завдали нових ударів по українських містах, кадри руйнувань
"Це серйозна загроза": українців попередили про небезпеку нових бомб, які почала використовувати рф
Тіло знайшли у кімнаті: нове моторошне вбивство сколихнуло Київ
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук запропонувала рецепт улюбленої страви своїх синів.
А ще Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" чесно показала, якою була раніше до змін.
Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" чесно показала, як важко їй схуднути.