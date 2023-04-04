На своїй сторінці в Instagram артистка, яка в шлюбі з продюсером "Квартал 95", а нині народним депутатом Олександром Божковим виховує двох синів, поділилася своєю життєвою мудрістю.

"Якщо жінка хоче бути хорошою мамою і дружиною вона в першу чергу має полюбити себе❤️. "Любов до себе – не егоїзм! Ненависть до себе – не мудрість! Любов до себе, як і будь-яка інша любов, зазвичай якимось чином проявляється. Що робити? Перше – припинити себе з будь-ким порівнювати. Друге – припиніть позбавлятися від своїх "недоліків". Третє – припиніть чморити себе на всіх рівнях". "Змініть платівку "я погана та ні на що не здатна" на "я прекрасна і я роблю, намагаюся, змінююся". Тому що це дійсно правда. Нехай це стане вашою мантрою", — пише Ганна Саліванчук.

Акторка сформулювала 8 своєрідних заповідей любові до себе:

Любити себе – це поважати себе. Любити себе – це проявляти терпіння до себе. Любити себе – це ставити свої інтереси вище. Любити себе – це прощати себе. Любити себе – це любити своє тіло. Любити себе – це обирати, з ким ви будуватимете стосунки. Любити себе – це реалізувати таланти, закладені в вас природою. Любити себе – це бути в контакті зі своєю душею.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук запропонувала рецепт улюбленої страви своїх синів.

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