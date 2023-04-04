На своей странице в Instagram артистка, которая в браке с продюсером "Квартал 95", а ныне народным депутатом Александром Божковым воспитывает двух сыновей, поделилась своей жизненной мудростью.

"Если женщина хочет быть хорошей мамой и женой она в первую очередь должна полюбить себя❤️." Любовь к себе – не эгоизм! Ненависть к себе – не мудрость! Любовь к себе, как и всякая другая любовь, обычно каким-то образом проявляется. Что делать? Первое – прекратить себя с кем-либо сравнивать. Второе – прекратите избавляться от своих "недостатков". Третье – прекратите шморить себя на всех уровнях". "Измените пластинку "я плохая и ни на что не способная" на "я прекрасна и я делаю, стараюсь, меняюсь". Потому что это действительно правда. Пусть это станет вашей мантрой", - пишет Анна Саливанчук.

Актриса сформулировала 8 своеобразных заповедей любви к себе:

  1. Любить себя – это уважать себя.
  2. Любить себя – это проявлять терпение к себе.
  3. Любить себя – это ставить свои интересы выше.
  4. Любить себя – это прощать себя.
  5. Любить себя – это любить свое тело.
  6. Любить себя – это выбирать, с кем вы будете строить отношения.
  7. Любить себя – это реализовать таланты, заложенные в вас природой.
  8. Любить себя – быть в контакте со своей душой.

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Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук предложила рецепт любимого блюда своих сыновей.

А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, какой была раньше до перемен.

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, как тяжело ей похудеть.