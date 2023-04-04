На своей странице в Instagram артистка, которая в браке с продюсером "Квартал 95", а ныне народным депутатом Александром Божковым воспитывает двух сыновей, поделилась своей жизненной мудростью.

"Если женщина хочет быть хорошей мамой и женой она в первую очередь должна полюбить себя❤️." Любовь к себе – не эгоизм! Ненависть к себе – не мудрость! Любовь к себе, как и всякая другая любовь, обычно каким-то образом проявляется. Что делать? Первое – прекратить себя с кем-либо сравнивать. Второе – прекратите избавляться от своих "недостатков". Третье – прекратите шморить себя на всех уровнях". "Измените пластинку "я плохая и ни на что не способная" на "я прекрасна и я делаю, стараюсь, меняюсь". Потому что это действительно правда. Пусть это станет вашей мантрой", - пишет Анна Саливанчук.

Актриса сформулировала 8 своеобразных заповедей любви к себе:

Любить себя – это уважать себя. Любить себя – это проявлять терпение к себе. Любить себя – это ставить свои интересы выше. Любить себя – это прощать себя. Любить себя – это любить свое тело. Любить себя – это выбирать, с кем вы будете строить отношения. Любить себя – это реализовать таланты, заложенные в вас природой. Любить себя – быть в контакте со своей душой.

Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук предложила рецепт любимого блюда своих сыновей.

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