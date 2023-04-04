Нещодавно українська телеведуча Маша Єфросиніна показала фігуру, що помітно схудла. Однак вона отримала безліч критики за свій зовнішній вигляд. Тоді ведуча згадала про те, як журналісти критикували її після народження її дочки, коли вона також різко схудла.

Єфросиніна звернулася до всіх своїх критиків і попросила їх не турбуватися про її фігуру, а піклуватися передусім про себе. "Я звертаюся до вас зі словами: загляньте в дзеркало і у свій холодильник - це і є ви! Піклуйтеся про себе, адже це найголовніше", - заявила тоді ведуча.

Тепер вона спокійно та впевнено показує нову себе та нагадує – працювати над фігурою можна завжди, головне не забувати про це. За словами ведучої, вона лише повертається до звичного режиму та відновлює тренування, ходить на пілатес.

Раніше популярна ведуча перед зйомками проекту "Вік", в якому брала участь разом з Олею Поляковою, вирішила поділитися кадрами. Артистка постала в елегантному образі без зайвої відвертості та отримала багато компліментів.

«Страхи, комплекси, вік. Теми у нас на цих зйомках #Дорослі Дівчата - обборжаться 🙄» - іронічно зауважила Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.