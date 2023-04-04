Недавно украинская телеведущая Маша Ефросинина показала заметно похудевшую фигуру. Однако она получила множество критики за свой внешний вид. Тогда ведущая вспомнила о том, как журналисты критиковали ее после рождения ее дочери, когда она также резко похудела.
Ефросинина обратилась к всем своим критикам и попросила их не беспокоиться о ее фигуре, а заботиться прежде всего о себе. "Я обращаюсь к вам со словами: загляните в зеркало и в свой холодильник - это и есть вы! Заботьтесь о себе, ведь это самое главное", - заявила тогда ведущая.
Теперь она спокойно и уверенно показывает новую себя и напоминает – работать над фигурой можно всегда, главное не забывать об этом. По словам ведущей, она только возвращается к привычному режиму и возобновляет тренировки, ходит на пилатес.
Ранее популярная ведущая перед съемками проекта "Возраст", в котором частвовала вместе с Олей Поляковой, решила поделиться кадрами. Артистка предстала в элегантном образе без лишней откровенности и получила много комплиментов.
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«Страхи, комплексы, возраст. Темы у нас на этих съемках #ВзрослыеДевушки - оборжаться 🙄» - иронично подметила Маша Ефросинина.
Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.
Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.