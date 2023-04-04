Відомий український ресторатор та суддя популярного кулінарного шоу МастерШеф, Ектор Хіменес-Браво, вразив своїх передплатників вражаючими тренуваннями. Вже не секрет, що в молодості він не міг похвалитися підтягнутою фігурою.
На своїй сторінці в Instagram Хіменес-Браво колись поділився архівними фотографіями, на яких можна побачити, як він виглядав у 2016 році і як виглядає зараз. Досі Ектор захоплений тренуваннями, розповідає про свій режим і не зменшує тим.
Як можна побачити на нових кадрах Сторі, порівняно зі своїми молодшими роками, суддя кулінарного шоу виглядає набагато міцнішим і стрункішим у свої нинішні 50 років.
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"Ну що поробиш. Поки що у Львові, не втрачаю можливості та ходжу на свої улюблені тренування» - поділився Ектор.
Зазначимо, шеф-кухар колумбійського походження вже понад 13 років живе та працює в Україні. Він встиг справді перейнятися любов'ю до нашої держави і став справжнім її патріотом. Ектор Хіменес Браво щоразу публічно реагує на злочини росіян в Україні та гострі політичні проблеми.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram суддя "Майстер Шеф" жорстко прокоментував нове скандальне рішення ООН.
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.
Також Politeka писала, что Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, з чого приготувати поживний сніданок.