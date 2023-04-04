Известный украинский ресторатор и судья популярного кулинарного шоу МастерШеф, Эктор Хименес-Браво, поразил своих подписчиков впечатляющими тренировками. Уже не секрет, в молодости он не мог похвастаться подтянутой фигурой.
На своей странице в Instagram, Хименес-Браво когда-то поделился архивными фотографиями, на которых можно увидеть, как он выглядел в 2016 году и как выглядит сейчас. До сих пор Эктор увлечен тренировками, рассказывает о своем режиме и не сбавляет тем.
Как можно увидеть на новых кадрах Стори, по сравнению со своими более молодыми годами, судья кулинарного шоу выглядит гораздо более крепким и стройным в свои нынешние 50 лет.
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«Ну что поделаешь. Пока во Львове, не теряю возможности и хожу на свои любимые тренировки» - поделился Эктор.
Отметим, шеф-повар колумбийского происхождения уже более 13 лет живет и работает в Украине. Он успел действительно проникнуться любовью к нашему государству и стал настоящим его патриотом. Эктор Хименес Браво каждый раз публично реагирует на преступления россиян в Украине и острые политические проблемы.
В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" жестко прокомментировал новое скандальное решение ООН.
Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.