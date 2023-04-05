Дружина українського телеведучого Григорія Решетника народила трьох синів. Незважаючи на це, Христина Решетник має ідеальну фігуру, яка захоплює багатьох. Секрет її неймовірних форм полягає в тому, що багатодітна матуся активно займається спортом. На своїй країні в Інстаграм вона опублікувала відео, зняте під час тренувань.

Секрет статури матері трьох дітей полягає у ретельно підібраному комплексі вправ. Христина Решетник не лише "тягає залізо" у тренажерному залі, вона також поєднує під час тренувань різні фітнес-техніки. Крім того, не відмовляється дружина Решетника від кардіотренувань та піших прогулянок зі своїми дітьми.

На опублікованому відео дружина українського телеведучого Григорія Решетника показала кілька вправ, які можна повторити в залі чи вдома. Для тренувань Христина обрала спортивний костюм оливкового кольору, який складався з лосин та топу.

У коментарях користувачі мережі засипали дружину Григорія Решетника компліментами. Відреагував на кадри і сам телеведучий, який залишив під відео кумедні емодзі.

"Крутаааа", "Ось як це надихає. Люблю вправи з канатом. Теж мама трьох хлопців", "Ви вогник. Бути такою спортивною - це мрія багатьох мам", "Чудово дивіться!".

Нагадаємо, що Решетник із дружиною емоційно згадали про трагедію, яка сталася рік тому.

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