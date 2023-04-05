Жена украинского телеведущего Григория Решетника родила троих сыновей. Несмотря на это, Кристина Решетник имеет идеальную фигуру, которая восхищает многих. Секрет ее точенных форм состоит в том, что многодетная мамочка активно занимается спортом. На своей страние в Инстаграм она опубликовала видео, снятое во время тренировок.

Секрет телосложения матери троих детей заключается в тщательно подобранном комплексе упражнений. Кристина Решетник не только "таскает железо" в тренажерном зале, она также сочетает во время тренировок различные фитнес-техники. Кроме того, не отказывается жена Решетника от кардиотренировок и пеших прогулок со своими детьми.

На опубликованном видео, жена украинского телеведущего Григория Решетника показала несколько упражнений, которые можно повторить в зале или дома. Для тренировок Кристина выбрала спортивный костюм оливкового цвета, который состоял из лосин и топа.

В комментариях пользователи сети засыпали жену Григория Решетника комплиментами. Отреагировал на кадры и сам телеведущий, который оставил под видео забавные эмодзи.

"Крутаааая", "Вот как это вдохновляет. Обожаю упражнения с канатом. Тоже мама троих парней", "Вы огонек. Быть такой спортивной – это мечта многих мам", "Прекрасно смотритесь!".

Напомним, что Решетник с женой эмоционально вспомнили о трагедии, произошедшей год назад.

Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Решетника преподала урок украинкам, какой должна быть семья.

Также Politeka писала, что жена Решетника рассказала о проблеме здоровья, с которой давно борется.