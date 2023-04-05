Популярна українська співачка та солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка стане ведучою "Євробачення-2023" від України в Ліверпулі, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася атмосферними кадрами зі своїх концертів у рамках американського туру та вже розповіла, куди вирушить далі.

Так, на нових фотографіях можна побачити, що концерти The Hardkiss відбуваються в особливій драйвовій енергетиці, а зустрічі з шанувальниками завжди теплі та дуже атмосферні. На одній із фотографій можна побачити, що Юля та її чоловік Вал, теж приватник групи, зустрілися з військовими. А ще можна помітити, що на всіх концертах артистка виходить на сцену з українськими прапорами.

У підписі до публікації Саніна написала: "Першу частину нашого North American Tour завершено. Вдячні всім, хто відвідав наші концерти. Такі емоції, такі теплі зустрічі. Ми рухаємося далі. Канада, зустрічай". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Юлія Саніна, люблю тебе".

"Чудове шоу".

"Шоу в Нью-Йорку вогонь. Спасибі хлопці за феєрверк емоцій!"

"Концерт у Чикаго був неймовірним! Дякую!".

"Давайте додому. Україна чекає на ваші концерти. Чи планується такий тур?".

"Ми в Канаді чекаємо на вас!".

"Неймовірні, талановиті, справжні".

"Ви неймовірні. Дякую, що ви є".

"Нью-Йорк дякує вам! Удачі вам. Слава Україні!".

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