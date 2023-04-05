Популярная украинская певица и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая станет ведущей "Евровидения-2023" от Украины в Ливерпуле, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась атмосферными кадрами со своих концертов в рамках американского тура и уже рассказала, куда отправится дальше.

Так, на новых фотографиях можно увидеть, что концерты The Hardkiss проходят в особой драйвовой энергетике, а встречи с поклонниками всегда теплые и очень атмосферные. На одной из фотографии можно увидеть, что Юля и ее муж Вал, тоже частник группы, встретились с военными. А еще можно заметить, что на всех своих концертах артистка выходит на сцену с украинскими флагами.

В подписи к публикации Санина написала: "Первая часть нашего North American Tour завершена. Благодарны всем, кто посетил наши концерты. Такие эмоции, такие теплые встречи. Мы двигаемся дальше. Канада, встречай". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Юлия Санина, люблю тебя".

"Великолепное шоу".

"Шоу в Нью-Йорке огонь. Спасибо ребята за фейерверк эмоций!".

"Концерт в Чикаго был невероятным! Спасибо!".

"Давайте домой. Украина ждет ваших концертов. Планируется ли такой тур?".

"Мы в Канаде ждем вас!".

"Невероятные, талантливые, настоящие".

"Вы невероятны. Спасибо, что вы есть".

"Нью-Йорк благодарит вас! Удачи вам. Слава Україні!".

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