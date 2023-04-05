Донька Ілони Гвоздєвої давно мріяла щось приготувати з мамою. Тому семирічна дівчинка була дуже щасливою.

Українська хореограф Ілона Гвоздьова, яка виходила на паркет "Танців з зірками" та стала переможницею танцювального проекту, виховує двох дітей. Її дворічний син Домінік зараз живе із бабусею. А семирічна дочка Валерія живе з батьками та вже допомагає мамі на кухні. Танцівниця показала в Інстаграм-Сториз, що вони готували разом і навіть поділилася рецептом.

Зокрема, Ілона Гвоздьова разом із дочкою приготували суп-імпровізацію з того, що було у холодильнику.

Так, танцівниця зібрала різні види м'яса: курку та свинину. Все це вона порізала та зварила бульйон. Коли вода у кастрюлі почала закипати, хореограф додала картоплю, попередньо очистивши її та порізавши на кубики.

Після чого переможниця "Танців зі зірками" на сковороді зробила засмажку. Для цього обсмажуємо порізані цибулю, ковбасу, солоні огірки. Додаємо 100 мл бульйону і тушимо близько 15 хвилин. Зажарку додаємо в кастрюлю з бульйоном і перемішуємо. Вливаємо 100 мл розсолу із солоних огірків, а також підсолюємо за смаком. Для подачі візьміть сметану та лимончик.

"Мамина помічниця, нарешті дочекалася цієї миті, що ми разом уже готуємо. Ось такі моменти справді дуже об'єднують мам та дочок", - поділилася Ілона Гвоздьова.

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