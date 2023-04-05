Дочка Илоны Гвоздевой давно мечтала, что-то приготовить с мамой. Потому семилетняя девочка была очень счастлива.

Украинская хореограф Илона Гвоздева, которая выходила на паркет "Танців з зірками" и стала победительницей танцевального проекта, воспитывает двоих детей. Ее двухлетний сын Доминик сейчас живет с бабушкой. А семилетняя дочь Валерия живет с родителями и уже помогает маме на кухне. Танцовщица показала в Инстаграм-Сториз, что они вместе готовили и даже поделилась рецептом.

В частности, Илона Гвоздева вместе с дочерью приготовили суп-импровизацию из того, что было в холодильнике.

Так, танцовщица собрала разные виды мяса: курицу и свинину. Все это она порезала и сварила бульйон. Когда вода в каструле начала закипать, хореограф добавила картофель, предварительно очистив его и порезав на кубики.

После чего победительница "Танців з зірками" на сковороде сделала зажарку. Для этого обжариваем порезанные лук, ковбасу, соленые огурцы. Добавляем 100 мл бульйона и тушим около 15 минут. Зажарку добавляем в каструлю с бульйоном и перемешиваем. Вливаем 100 мл рассолу из соленых огурцов, а также подсаливаем по вкусу. Для подачи возьмите сметану и лимончик.

"Мамина помощница, наконец-то дождалась этого мгновения, что мы вместе уже готовим. Вот действительно такие моменты очень сильно объединяют мам и дочерей", - поделилась Илона Гвоздева.

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила редкими кадрами с мужем.

Также Politeka писала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила видом в кружевной пижаме.

Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже впечатлила украинцев.