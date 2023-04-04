Переможниця та суддя кількох сезонів шоу "Мастер Шеф" Єлизавета Глінська поділилася рецептом пасхальної випічки, яка готується всього за годину.

Цього разу Ліза Глінська розповіла, як приготувати сирну паску з молочною глазур'ю.

"Цей рецепт саме для тих, хто не зовсім впевнений у своїх силах стосовно дріжджового тіста. Але хоче підкорити близьких і бути на висоті у приготуванні святкової домашньої пасочки. Більш того, вам знадобиться лише година і все буде готово!", — радить зірка "Мастер Шеф".

Для тіста нам знадобляться такі інгредієнти:

350 г сиру жирністю 9%

180 г вершкового масла 62% (кімнатної температури)

180 г цукру

4 яйця (кімнатної температури)

270 г борошна

10 г розпушувача

100 г родзинок (цукатів, журавлини або вишні)

ванільний цукор

1 г куркуми

Для молочної глазурі:

150 г згущеного молока

40 г цукрової пудри

50 г сухого молока

Щоб приготувати тісто для сирної паски, змішуємо в мисці всі сухі інгредієнти: борошно, розпушувач, ванільний цукор та куркуму. Вершкове масло перекладаємо в чашу міксеру та збиваємо його 3-5 хвилин, щоб воно посвітлішало та збільшилося в об'ємі. Додаємо до масла цукор, яйця та перемішуємо. Додаємо сир, перемішуємо. Додаємо сухі інгредієнти та знову перемішуємо. Родзинки промиваємо теплою водою та сушимо на паперовому рушнику, засипаємо їх у тісто та перемішуємо за допомогою силіконової лопатки.

Далі готуємо молочну глазур. Просто об'єднайте в мисці згущене молоко, сухе молоко, цукрову пудру та перемішийте до однорідної консистенції.

Тісто викладаємо в паперові форми (діаметр - 9 см, висота - 9 см), заповнюючи їх на 2/3. Вийде 4 паски, маса кожної приблизно 320 г. Відправляємо паски в духовку, розігріту до 170 градусів, на 50-55 хвилин. Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою або зубочисткою. Коли паски повістю охолонуть, нанасимо глазур та розподіляємо її. Декоруємо паски за власним смаком — і готово.

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