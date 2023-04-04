В этот раз Лиза Глинская рассказала, как приготовить творожную паску с молочной глазурью.
"Этот рецепт именно для тех, кто не совсем уверен в своих силах относительно дрожжевого теста. Но хочет покорить близких и быть на высоте в приготовлении праздничной домашней паски. Более того, вам понадобится только час и все будет готово!", - советует звезда "Мастер Шеф".
Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 350 г сырой жирностью 9%
- 180 г сливочного масла 62% (комнатной температуры)
- 180 г сахара
- 4 яйца (комнатной температуры)
- 270 г муки
- 10 г разрыхлителя
- 100 г изюма (цукатов, клюквы или вишни)
- ванильный сахар
- 1 г куркумы
Для молочной глазури:
- 150 г сгущенки
- 40 г сахарной пудры
- 50 г сухого молока
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Чтобы приготовить тесто для творожной паски, смешиваем в миске все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, ванильный сахар и куркуму. Сливочное масло перекладываем в чашу миксера и взбиваем его 3-5 минут, чтобы оно посветлело и увеличилось в объеме. Добавляем в масло сахар, яйца и перемешиваем. Добавляем творог, перемешиваем. Добавляем сухие ингредиенты и снова перемешиваем. Изюм промываем теплой водой и сушим на бумажном полотенце, засыпаем его в тесто и перемешиваем с помощью силиконовой лопатки.
Далее готовим молочную глазурь. Просто объедините в миске сгущенку, сухое молоко, сахарную пудру и перемешайте до однородной консистенции.
Тесто выкладываем в бумажные формы (диаметр – 9 см, высота – 9 см), заполняя их на 2/3. Получится 4 паски, масса каждой примерно 320 г. Отправляем паски в духовку, разогретую до 170 градусов, на 50-55 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой или зубочисткой. Когда паски остынут, наносим глазурь и распределяем ее. Декорируем паски по собственному вкусу – и готово.
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