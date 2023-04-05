Популярна українська телезірка, фітнес-тренер та експерт зі здорового харчування Ані Луценко, яка була тренером у шоу "Зважені та щасливі", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала відео, в якому поділилася своєю методикою ранкового масажу для обличчя.

У ролику Аніта знята, мабуть, після ранкового душу. Вона знімає себе крупним планом та робить масаж обличчя, коментуючи свої рухи. Перед камерою тренер з'явилася у вузькій чорній кофтині з відкритим декольте, а на голові тюрбан із рушника, за яким заховано волосся.

У підписі до публікації Луценко написала: "Ловіть на моєму YouTube каналі нове відео про ранковий массаж обличчя. Версія номер 2. Як взагалі ставитесь до массажу? Чи робите? Я витрачаю 5 хв 3 рази на тиждень точно. Частіше/якщо виходить і на вихідних. Роблю на кухні поки готую собі каву".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію телезірки:

"Щоранку після душу стандартна процедура – ​​за 6 місяці явні зміни у формі обличчя, пружності шкіри".

"А ви самі придумали цей масаж чи хтось порадив?"

"Доброго вечора, то ви можете переконати, що це не уколи краси, а все це масаж?".

"Ви завдяки масажу перестали бути схожою на себе? Чи це уколи краси?"

"Я роблю щовечора по 10 хвилин. Це дуже круто".

"Дякую Аніто, що нагадайте про фізіологічні засоби уповільнення вікових змін".

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