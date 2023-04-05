Популярная украинская телезвезда, фитнес-тренер и эксперт по здоровому питанию Ани Луценко, которая была тренером в шоу "Зважені та щасливі", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, в котором поделилась своей методикой утреннего массажа для лица.

В ролике Анита запечатлена, видимо, после утреннего душа. Она снимает себя крупным планом и делает массаж лица, комментируя свои движения. Перед камерой тренер появилась в узкой черной кофточке с открытым декольте, а на голове тюрбан из полотенца, за которым спрятаны волосы.

В подписи к публикации Луценко написала: "Ловите на моем YouTube канале новое видео об утреннем массаже лица. Версия номер 2. Как вообще относитесь к массажу? Делаете ли? Я трачу 5 мин 3 раза в неделю точно. Чаще/если выходит и на выходных. Делаю на кухне пока готовлю себе кофе".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телезвезды:

"Каждое утро после душа стандартная процедура – за 6 месяца явные изменения в форме лица, упругости кожи".

"А вы сами придумали этот массаж или кто-то посоветовал?".

"Добрый вечер, так вы можете убедить, что это не уколы красоты, а все это массаж?".

"Вы благодаря массажу перестали быть похожей на себя? Или это уколы красоты?".

"Я делаю каждый вечер по 10 минут. Это очень круто".

"Спасибо Анита, что напомните о физиологических средствах замедления возрастных изменений".

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