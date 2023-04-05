Молода дружина українського артиста Віктора Павлика нещодавно докладно розповіла в інтерв'ю, як живе з чоловіком, як виховує дитину та чому вирішила змінити зовнішність. Останньою краплею для дівчини стали досить жорсткі коментарі в мережі і це підкріпило її впевненість у тому, що настав час змінюватися.

Катерина зізналася, що реабілітація буде довгою, але навіть зараз добре видно її перетворення.

«Ось я за два тижні після операції. Трохи ще є синці під очима, але я вже фарбуюся і мені здається, що все красиво. Але ніс ще опухлий і це нормально, потім буде краще. Дякую, що спостерігаєте за змінами» – поділилася Катерина.

До цього Катерина розповіла, як мало не стала жертвою обману через фіктивний чек у своєму магазині. Дівчина вирішила попередити інших, щоби можливі жертви не потрапили, як вона сама, в таку ситуацію.

На скріншотах видно, як дівчина-замовник попросила гроші за дитячі речі назад через якісь сімейні обставини. У відповідь її попередили, що замовлення вже пакувалося і готувалося до відправки.

Нагадаємо, дружина Віктора Павлика показала, що трапилося з її губами після уколів краси.

Як ще Politeka писала, дружина Павлика збільшила губи, насмішивши українок виглядом.

Також Politeka повідомляла, що дружина Павлика розчарувала експериментом із зовнішністю, показавши обличчя зблизька.