Молодая жена украинского артиста Виктора Павлика не так давно подробно рассказала в интервью, как живет с супругом, как воспитывает ребенка и почему решила изменить внешность. Последней каплей для девушки стали довольно жесткие комментарии в сети и это подкрепило ее уверенность в том, что пора меняться.

Катерина призналась, что реабилитация будет долгой, но даже сейчас хорошо видно ее преображение.

«Вот я через две недели после операции. Немножко еще есть синячки под глазами, но я уже крашусь и мне кажется, что все красиво. Но нос еще опухший и это нормально, позже будет лучше. Спасибо, что наблюдаете за переменами» - поделилась Катерина.

До этого Катерина рассказала, как едва не стала жертвой обмана из-за фиктивного чека в своем магазине. Девушка решила предупредить других, чтобы возможные жертвы не попались, как она сама, в такую ситуацию.

На скриншотах видно, как девушка-заказчик попросила деньги за детские вещи назад из-за каких-то семейных обстоятельств. В ответ ее предупредили, что заказ уже паковался и готовился к отправке.

Напомним, жена Виктора Павлика показала, что случилось с ее губами после уколов красоты.

Как еще Politeka писала, жена Павлика увеличила губы, насмешив украинок видом.

Также Politeka сообщала, жена Павлика разочаровала экспериментом с внешностью, показав лицо вблизи.