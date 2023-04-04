Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна - відома українська актриса і співачка-початківець, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Також артистка грає у футбол за команду "Кривбас". А днями актриса вирушила до розташування збірної України з футболу, жіноча команда якої зараз перебуває на зборах у Польщі. А цього разу Катя поділилася фотографією у своєму Інстаграмі, як доводиться працювати на зборах. Як виявилось, у Польщі випав сніг, тому треба було почистити.
"Я і національна жіноча збірна України. Це дуже цікавий досвід", – написала Катя.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Збірна зі збирання снігу?) Крутий вид спорту";
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"І все добре, це такі вправи на коліно!)";
"Це ви про збирання снігу?".
До цього Катя показувала, як вирушала з України до Польщі на збори. Зірка позувала на вокзалі у формі національної збірної.
"Ви думали ми жартуємо? А Катя вже їде до збірної України до Польщі! Ваші питання до гравців, тренерів чи до самої футболістки ви можете поставити у коментарях під цим відео!", - написано було у публікації.
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