Популярна українська співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк), яка від початку війни давала багато благодійних концертів за кордоном, а також випустила дві дуетні композиції з Вірою Брежнєвою, поділилася у своєму Instagram милим відео, на якому з'явилася у незвичайному образі.
Як видно, Тетяна знімає себе у момент, коли над її волоссям працює майстер. Тут дівчина показала крупним планом своє обличчя, і воно видалося деяким фанатам якимось незвичайним. Перед камерою зірка з'явилася в затишній бежевій кофті з візерунком, її волосся в новому укладанні, а на обличчі легкий макіяж, кокетливо дивиться в об'єктив.
У підписі до публікації TAYANNA нічого не написала, зазначила лише сторінку свого майстра з волосся. Зате шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Що з носом? Це такий фільтр чи якась пластика?".
"Просто чарівна принцеса".
"Моя гарненька".
"Красуня".
"Красуня".
"Богиня всесвіту".
"Красива".
"Красуня".
"Кохання".
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