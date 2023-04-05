Популярная украинская певица TAYANNA (Татьяна Решетняк), которая с начала войны давала много благотворительных концертов за границей, а также выпустила две дуэтные композиции с Верой Брежневой, поделилась в своем Instagram милым видео, на котором появилась в необычном образе.
Как видно, Татьяна снимает себя в момент, когда над ее волосами работает мастер. Здесь девушка показала крупным планом свое лицо, и оно показалось некоторым фанатам каким-то необычным. Перед камерой звезда пояивлась в уютной бежевой кофте с узором, ее волосы в новой укладке, а на лице легкий макияж, она кокетливо смотрит в объектив.
В подписи к публикации TAYANNA ничего не написала, отметила только страницу своего мастера по волосам. Зато поклонники тут же принялись комментирвоать новую публикацию звезды:
"Что с носом? Это такой фильтр или какая-нибудь пластика?".
"Просто очаровательная принцесса".
"Моя хорошенькая".
"Красавица".
"Красотка".
"Богиня вселенной".
"Красивая".
"Красавица".
"Любовь".
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