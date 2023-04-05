Популярний український телеведучий, шоумен і блогер Микита Добринін, який був головним героєм шоу "Холостяк", а нещодавно розлучився з дружиною Дашею Квітковою, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу блогер виклав нове фото та пост, яким спантеличив українців.

Як видно, на новій фотографії Микита зображений на пляжі, він лежить на піску, поклав голову на дерев'яний піддон і заплющивши очі. При цьому на ньому біла сорочка та чорний піджак. Треба сказати, що виглядає шоумен трохи дивно і навіть моторошно.

У підписі до публікації Добринін написав: "Знаєте, що читаючи цей пост, ви витрачаєте кілька калорій? Так, ваш мозок потребує енергії, щоб опрацювати текст. Тому, якщо хочете підняти свої спортивні показники, не хвилюєтесь сьогодні про фітнес, а читайте мої пости".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогера:

"Тільки фото, наче ти помер. Вибач".

"Микит, чому така фотка сумна? У ній відчувається біль".

"Подивилася інтерв'ю на каналі зі штучним інтелектом. Микита показав своє обличчя".

"Я тільки сьогодні читала про кілокалорії, і про те, що навіть лежачи на дивані вони на щось губляться і тут на тобі, відповідь Всесвіту!".

"Цікава думка та гумор – гарне поєднання".

"Я готова читати всі ваші пости, а якщо ще й скину пару кілограмів, то це тільки плюс".

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