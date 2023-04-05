Популярный украинский телеведущий, шоумен и блогер Никита Добрынин, который был главным героем шоу "Холостяк", а недавно расстался с женой Дашей Квитковой, чатсо делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз блогер выложил новое фото и пост, которым озадачил украинцев.

Как видно, на новой фотографии Никита запечатлен на пляже, он лежит на песке, уложил голову на деревянный поддон и закрыв глаза. При этом на нем белоснежная рубашка и черный пиджак. Надо сказать, что выглядит шоумен немного странно и даже жутко.

В подписи к публикации Добрынин написал: "Знаете, что, читая этот пост, вы тратите несколько калорий? Да, ваш мозг нуждается в энергии, чтобы обработать текст. Поэтому, если хотите поднять свои спортивные показатели, не волнуетесь сегодня о фитнессе, а читайте мои посты".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогера:

"Только фото, словно ты умер. Извини".

"Никит, почему такая фотка грустная? В ней чувствуется боль".

"Посмотрела интервью на канале с искусственным интеллектом. Никита показал свое лицо".

"Я только сегодня читала о килокалориях, и о том, что даже лежа на диване они на что-то теряются и здесь на тебе, ответ Вселенной!".

"Интересная мысль и юмор – хорошее сочетание".

"Я готова читать все ваши посты, а если еще и скину пару кило, то это только плюс".

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