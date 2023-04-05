Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марина Боржемська пояснила, чи можна їсти перед сном та якою має бути вечеря.

"Одна із головних проблем людей, які прагнуть схуднути - непереборне бажання з’їсти щось на ніч. І це «щось» у багатьох випадках не є корисним. Давайте розберемося, як втамувати відчуття голоду перед сном та що приготувати на вечерю, аби зберегти фігуру без зривів. Найперше, що потрібно запам’ятати: вечеря - це важлива складова щоденного раціону, якою не варто нехтувати. Останній прийом їжі забезпечує організм важливими поживними речовинами та амінокислотами, аби вночі під час сну усі його системи повноцінно відновились. Правильно повечерявши, ви не будете відчувати голод наступні години та «зриватися» у нічний час", — пише тренерка.

За її словами, варто вечеряти мінімум за 2-3 години до сну. Обирайте їжу, багату на легкі білки, клітковину та правильні жири. Чудово підійдуть на вечерю трави з риби, білого м’яса (краще запеченого), тофу, сої, відварених яєць. Доповнюйте овочевими салатами. Також не зашкодять натуральні кисломолочні продукти без цукру (якщо ви не в активному схудненні).

"Не поспішайте. Пережовуйте їжу якісно та повільно, аби допомогти організму скоріше її перетравити. Не переїдайте. Навіть найкорисніші продукти у надмірній кількості не принесуть користі, якщо у вас залишиться відчуття тяжкості у шлунку. Для кращого засвоєння їжі можете вживати кардамон, імбир, коріандр, куркуму. Для прикладу, це можуть бути теплі напої. Але переконайтесь, що у вас немає протипоказань чи алергії. Якщо маєте час після вечері, прогуляйтесь на свіжому повітрі чи заплануйте тренування (але не на повний шлунок). Так, невелика фізична активність допоможе засвоєнню їжі", — радить зірка "Зважені та щасливі".

Марина Боржемська додала, що на вечерю варто відмовитись від усього смаженого, жирного, надто гострого та солодкого, а також від червоного м’яса. Важка їжа ускладнює роботу підшлункової залози, печінки та жовчного міхура. Також краще не вживати алкоголь та напої з вмістом кофеїну.

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