В этот раз на своей странице в Instagram Марина Боржемская объяснила, можно ли есть перед сном и каким должен быть ужин.

"Одна из главных проблем людей, стремящихся похудеть - непреодолимое желание съесть что-то на ночь. И это «что-то» во многих случаях не полезно. Давайте разберемся, как утолить чувство голода перед сном и что приготовить на ужин, чтобы сохранить фигуру без срывов. Прежде всего, что нужно запомнить: ужин – это важная составляющая ежедневного рациона, которой не стоит пренебрегать. Последний прием пищи обеспечивает организм важными питательными веществами и аминокислотами, чтобы ночью во время сна все его системы полноценно восстановились. Правильно поужинав, вы не будете ощущать голод в последующие часы и «срываться» в ночное время", — пишет тренер.

По ее словам, стоит ужинать минимум за 2-3 часа до сна. Выбирайте пищу, богатую легкими белками, клетчаткой и правильными жирами. Прекрасно подойдут на ужин травы из рыбы, белого мяса (лучше запеченного), тофа, сои, отварных яиц. Дополняйте овощными салатами. Также не помешают натуральные кисломолочные продукты без сахара (если вы не в активном похудении).

"Не спешите. Пережевывайте пищу качественно и медленно, чтобы помочь организму поскорее ее переварить. Не переедайте. Даже самые полезные продукты в чрезмерном количестве не принесут пользы, если у вас останется чувство тяжести в желудке. Для лучшего усвоения пищи можете употреблять кардамон, имбирь, кориандр, куркуму. Для примера это могут быть теплые напитки. Но убедитесь, что у вас нет противопоказаний или аллергии. Если у вас есть время после ужина, прогуляйтесь на свежем воздухе или запланируйте тренировки (но не на полный желудок). Так, небольшая активность поможет усвоению пищи", - советует звезда "Зважені та щасливі".

Марина Боржемская добавила, что на ужин следует отказаться от всего жареного, жирного, слишком острого и сладкого, а также от красного мяса. Тяжелая пища затрудняет работу поджелудочной железы, печени и желчного пузыря. Также лучше не употреблять алкоголь и напитки с содержанием кофеина.

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