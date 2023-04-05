Фіналіст кулінарного проєкту "Мастер Шеф Професіонали 3" Микола Люлько показав, що овочі можуть бути неймовірно смачними.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Микола Люлько показав, як приготувати стейки з цвітної капусти під сирною скоринкою.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

Цвітна капуста - 1 шт.

Сіль - 1 ч.л

Паприка копчена - 1 ч.л

Коріандр мелений - 1 ч.л

Часник - 4 зуб.

Олія оливкова - 6 ст.л

Сир пармезан - 80 г

Сир моцарела - 160 г

Капусту наріжте брусками товщиною по 2-2,5 см. Ті шматочки, які не будуть схожі на стейк, також використовуємо, вони вийдуть такими ж смачними. В мисці поєднуємо подрібнений часник, спеції та олію. Змащуємо одну сторону капусти маринадом та паніруємо в тертий пармезан.

На деко, застелене пергаментом, викладаємо шматочки капусти пармезаном вниз. Змащуємо другу сторону капусти маринадом та посипаємо тертою моцарелою. Ставимо в духовку, розігріту до 160-170 градусів, та запікаємо 25-30 хв. І готово, можна смакувати. Микола Люлько додав, що разом із дружиною та донькою все з'їв за 5 хвилин.

Українці в коментарях оцінили рецепт від зірки "Мастер Шеф", але поки не всі готові платити по 100 грн за кг цвітної капусти, тому чекатимуть сезону:

"Аж слина потекла водоспадом";

"Це дуже смачно 🔥";

"Впевнена, що смачно, але...100 грн кг...почекаю(".

Нагадаємо, Микола Люлько дав рецепт ідеальних млинців.

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