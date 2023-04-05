Финалист кулинарного проекта "Мастер Шеф Профессионалы 3" Николай Люлько показал, что овощи могут быть невероятно вкусными.

В этот раз на своей странице в Instagram Николай Люлько показал, как приготовить стейки из цветной капусты под сырной корочкой.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

Цветная капуста – 1 шт.

Соль – 1 ч.л

Паприка копченая – 1 ч.л.

Кориандр молотый – 1 ч.л

Чеснок – 4 зуб.

Масло оливковое – 6 ст.л

сыр пармезан - 80 г

сыр моцарелла - 160 г

Капусту нарежьте брусками толщиной по 2-2,5 см. Те кусочки, которые не будут похожи на стейк, тоже используем, они получатся такими же вкусными. В миске смешиваем измельченный чеснок, специи и масло. Смазываем одну сторону капусты маринадом и панируем в тертый пармезан.

На противень, застеленный пергаментом, выкладываем кусочки капусты пармезаном вниз. Смазываем вторую сторону капусты маринадом и посыпаем тертой моцареллой. Ставим в духовку, разогретую до 160-170 градусов, и запекаем 25-30 мин. И готово, можно смаковать. Николай Люлько добавил, что вместе с женой и дочерью все съел за 5 минут.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф", но пока не все готовы платить по 100 грн за кг цветной капусты, поэтому будут ждать сезона:

"Аж слюна потекла водопадом";

"Это очень вкусно 🔥";

"Уверена, что вкусно, но...100 грн кг...подожду(".

Напомним, Николай Люлько дал рецепт идеальных блинов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф Профессионалы" Николай Люлько дал простой рецепт вкусного торта.

Также Politeka писала, что финалист Мастер Шеф Профессионалы Люлько дал рецепт интересной закуски из баклажанов.