На своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко розповіла, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна більше не потребуватиме ПДЧ для вступу до НАТО. У минулому цей план був символом невдалої зовнішньополітичної стратегії України у 2008 році, коли вона не отримала ПДЧ через позицію канцлера Меркель. Зараз, на думку Кулеби, Україна зможе наблизитися до членства в НАТО за більш простим механізмом.

Російські дрони вночі атакували південь України, але 14 із 17 дронів були знищені системами ППО. Також було зафіксовано влучення в Одеській області.

Не обійшлося і без конфузу дня, парафіяни УПЦ Києво-Печерської Лаври у відео 3 розповіли про те, як галушка допомогла врятувати Київ та поділилися уроками новітньої історії.

На російському телеканалі у відео 4 порівняли Путіна з царем-невдахою та обговорили можливість повторення історії Миколи I.

Чиновниця, яка разом із Путіним отримала ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду за викрадення українських дітей, у відео 5 знову обговорює «недоліки» хлопчика з Маріуполя, якого вона «усиновила».

За допомогою розвідувальних дронів ЗСУ підбираються до Донецька з повітря. Відео 6 демонструє деталізовану інформацію, отриману від аерозвідників над окупованим містом.

«Хлопець із яблуком» повернувся на фронт. Набравшись через два місяці сил будинку після 11 місяців у ромойському полоні, Максим Колесников повернувся до ЗСУ (фото 7)

«Я особисто переконував Україну відмовитись від ядерної зброї, а Єльцин гарантував територіальну цілісність. І він своє слово дотримав» - колишній президент США Білл Клінтон відчуває відповідальність за те, що Україна виявилася беззахисною (відео 9)

«Ну і тепер історія першого відео та останнього фото. І там, і там Костянтин Скіба (фото 10). На першому відео він улітку приїхав на кілька днів до родини. Вчора дружина Тетяна написала, що він загинув. Вічна пам'ять усім, хто віддає за нас життя…» – поділилася ведуча.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Марічка Падалко показала кадри, які обурили українців.