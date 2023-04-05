На своей странице в Instagram Маричка Падалко рассказала, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина больше не будет нуждаться в ПДЧ для вступления в НАТО. В прошлом этот план был символом неудачной внешнеполитической стратегии Украины в 2008 году, когда она не получила ПДЧ из-за позиции канцлера Меркель. Сейчас, по мнению Кулебы, Украина сможет приблизиться к членству в НАТО по более простому механизму.

Российские дроны ночью атаковали юг Украины, но 14 из 17 дронов были уничтожены системами ПВО. Также были зафиксированы попадания в Одесской области.

Не обошлось и без конфуза дня, прихожане УПЦ Киево-Печерской Лавры в видео 3 рассказали о том, как галушка помогла спасти Киев и поделились уроками новейшей истории.

На российском телеканале в видео 4 сравнили Путина с царем-неудачником и обсудили возможность повторения истории Николая I.

Чиновница, которая вместе с Путиным получила ордер на арест от Международного уголовного суда за похищение украинских детей, в видео 5 снова обсуждает «недостатки» мальчика из Мариуполя, которого она «усыновила».

С помощью разведывательных дронов ВСУ подбираются к Донецку с воздуха. Видео 6 демонстрирует детализированную информацию, полученную от аэрозведчиков над оккупированным городом.

«Парень с яблоком» вернулся на фронт. Набравшись через два месяца сил дома после 11 месяцев в ромойском плену, Максим Колесников вернулся в ВСУ (фото 7)

«Я лично убеждал Украину отказаться от ядерного оружия, а Ельцин гарантировал территориальную целостность. И он свое слово сдержал» - бывший президент США Билл Клинтон чувствует ответственность за то, что Украина оказалась беззащитной (видео 9)

«Ну и теперь история первого видео и последнего фото. И там, и там Константин Скиба (фото 10). На первом видео он летом приехал на несколько дней до семьи. Вчера жена Татьяна написала, что он погиб. Вечная память всем, кто отдает за нас жизнь…» - поделилась ведущая.

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.