Цього разу Мішина, яка раніше всіляко привертала увагу до фігури, що схудла, вирішила похвалитися кадрами. Фото зі зйомок одразу викликало бурхливу реакцію:
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- Зроби щось круте і продуктивне для себе 🔥» - заявила Мішина під добіркою кадрів.
У мережі висловили своє обурення після нових кадрів актриси:
«Є потрібно; мені здається чи є діастаз?; Вже не цікаво) Як уперше були фото опубліковані, ще цікаво. А тепер уже це сприймається, ну слово честі – не дуже адекватно; Начебто людина невпевнена виставляє те саме;
Гарне тіло, але воно без грудей 🤷; Жахливо. Скелет, а не жінка вже стала; Не йде вам цей агресивно-сексуальний образ, як і злегка вже перекачене тіло; Боже Мішина скоро буде, засушена, як рак».
Відома актриса спромоглася схуднути на дев'ять кг і показала свій результат, за словами Мішиної, довелося попрацювати і лише комплексний підхід до теми перетворення їй допоміг. Зірка також вирішила назвати продукти, які точно будуть корисні або навпаки - зашкодять процесу схуднення.
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