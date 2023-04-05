Переможниця "Танці зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" та актриса Ксенія Мішина черговими кадрами після схуднення засмутила українок.

Цього разу Мішина, яка раніше всіляко привертала увагу до фігури, що схудла, вирішила похвалитися кадрами. Фото зі зйомок одразу викликало бурхливу реакцію:

«Лайфхак дня:

- постав лайк на цей пост ❤️

- закрий інсту 🤪

- Зроби щось круте і продуктивне для себе 🔥» - заявила Мішина під добіркою кадрів.

У мережі висловили своє обурення після нових кадрів актриси:

«Є потрібно; мені здається чи є діастаз?; Вже не цікаво) Як уперше були фото опубліковані, ще цікаво. А тепер уже це сприймається, ну слово честі – не дуже адекватно; Начебто людина невпевнена виставляє те саме;

Гарне тіло, але воно без грудей 🤷; Жахливо. Скелет, а не жінка вже стала; Не йде вам цей агресивно-сексуальний образ, як і злегка вже перекачене тіло; Боже Мішина скоро буде, засушена, як рак».

Відома актриса спромоглася схуднути на дев'ять кг і показала свій результат, за словами Мішиної, довелося попрацювати і лише комплексний підхід до теми перетворення їй допоміг. Зірка також вирішила назвати продукти, які точно будуть корисні або навпаки - зашкодять процесу схуднення.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

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