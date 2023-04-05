В этот раз Мишина, которая ранее всячески привлекала внимание к похудевшей фигуре, решила похвалиться кадрами. Фото из съемок сразу вызвало бурную реакцию:

«Лайфхак дня:

- поставь лайк на этот пост ❤️

- закрой инсту 🤪

- сделай что-нибудь крутое и продуктивное для себя 🔥» - заявила Мишина под подборкой кадров.

В сети выразили свое негодование после новых кадров актрисы:

«Есть нужно; мне кажется присутствует ли диастаз?; Уже не интересно) Как первый раз были фото опубликованы, еще интересно. А сейчас уже это воспринимается, ну честное слово – не очень адекватно; Как будто человек неуверенный выставляет одно и тоже;

Хорошее тело, но оно без груди🤷; Ужасно. Скелет, а не женщина уже стала; Не идёт вам этот агрессивно-сексуальный образ как и слегка уже перекаченное тело; Боже Мишина скоро будет, засушенная, как рак».

Известная актриса смогла похудеть на девять кг и показала свой результат, по словам Мишиной, пришлось потрудиться и только комплексный подход к теме преображения ей помог. Звезда также решила назвать продукты, которые точно будут полезны или наоборот- навредят процессу похудения.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.