Популярна українська співачка Анна Трінчер, яка у вересні минулого року вийшла заміж за свого коханого-блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео зі свого сольного концерту, де зібрала повну залу.
Як відомо, раніше у своїх соцмережах Анна анонсувала сольні виступи у Львові та Тернополі у перші дні квітня. Схоже, її концерти пройшли успішно – з повними залами та щасливими глядачами. Очевидно, на сцену співачки вийшла у вузькому синьому комбінезоні з пікантним вирізом на декольті, а зверху накинула короткий піджак. Її волосся розпущене і красиво укладене, а на обличчі яскравий макіяж.
У підписі до публікації Трінчер поділилася своїми емоціями після цих концертів: "Мої перші сольні концерти і перші sold out. Декілька років назад в цих же приміщеннях ми збирали фан тури серіалу "Школа", я виходила на сцену, бачила тисячі людей і мріяла про те, що колись такі зали зберу я сама. Сила мрії маленької дівчинки дала результат, але це далеко не просто магія і "пощастило". Це результат невпинної праці і шаленого бажання. Я фанат своєї роботи і я фанат своїх людей. Дякую вам і всій моїй команді!".
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