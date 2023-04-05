Популярна українська співачка та героїня реаліті-шоу "Холостячка" Злата Огневич, яка з початку війни залишається в Україні та бере участь у різних благодійних та волонтерських ініціативах, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка поділилася незвичайним відео, на якому показала, як створює сценічний образ.
Як видно, спочатку у кадрі Злата з'явилася у приталеній блакитній сукні. А потім починає створювати свій образ - вона одягла вузький чорний топ, широкі чорні штани та білу вільну сорочку. Свій образ артистка доповнює незвичайною прикрасою, її волосся акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж. Наприкінці Злата вдягла на себе ще й об'ємну чорну курточку.
У підписі до публікації Огневич написала: "Напишіть ваші улюблені українські бренди в коментарях! Сьогодні мій лук від ... І я скажу, що він - ідеальний. P.S. Хочеться дізнатись і про молоді бренди, і про незвичні, а ще - про нішеві. Це може бути не тільки одяг, а також аксесуари. Чекаю на ваші коментарі".
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
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"Частіше знімайте щоденні цибулі, дуже прикольно".
"Що з мімікою?"
"Ще скажіть звідки ваш топ?"
"Злато, ви молодець! Наділи український бренд і це круто!".
"Кроси вогонь, де такі взяти?"
"На вулиці холодно, а душа відкрита".
"Кайфове".
"Яскраво і круто".
"Красуня! Стильна і кльова".
"Що б ти не одягла - ти прекрасна дівчина!".
"Вам підходить".
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