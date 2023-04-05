Популярная украинская певица Анна Тринчер, которая в сентябре прошлого года вышла замуж за своего возлюбленного-блогера Александра Волошина, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео со своего сольного концерта, где собрала полный зал.

Как известно, ранее в своих соцсетях Анна анонсировала сольные выступления во Львове и Тернополе в первые дни апреля. Похоже, ее концерты прошли успешно – с полными залами и счастливыми зрителями. Как видно, на сцену певицы вышла в узком синем комбинезоне с пикантным вырезом на декольте, а сверху накинула короткий пиджак. Ее волосы распущены и красиво уложены, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации Тринчер поделилась совими эмоциями после этих концертов: "Мои первые сольные концерты и первые sold out. Несколько лет назад в этих же помещениях мы собирали фан-туры сериала "Школа", я выходила на сцену, видела тысячи людей и мечтала о том, что когда-то такие залы соберу я сама. Сила мечты маленькой девочки дала результат, но это далеко не просто магия и повезло. Это результат неустанного труда и безумного желания. Я фанат своей работы, и я фанат своих людей. Благодарю вас и всю мою команду!".

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