Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка днями презентувала новий альбом і вже активно готується до пологів, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу вагітна зірка, яка ось-ось народить третю дитину, поділилася милими фото та розповіла про свої переживання.

Як видно, на нових фотографіях Світлану знято, мабуть, у себе вдома. Вона мило посміхається в камеру, хоча видно, що їй дуже тяжко в такому величезному животі. Для зйомки співачка одягла темні штани та коротку кофтинку, яка оголила вагітний живіт. Її яскраве помаранчеве волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Тарабарова поділилася своїми переживаннями перед пологами: "Останні дні до ПДР. Хочу підтримати всіх дівчат, які так само, як і я зараз за крок до зустрічі із малюком. Це нелегкі дні, фізично + якою б хороброю ти не була, скільки б до цього дітей не народила (а якщо вперше - то взагалі) - ти хвилюєшся. Тобі навіть страшно. І це нормально - кажуть лікарі та психологи. Просто нам потрібна підтримка. Ми сильні, ми витримаємо, доспимо своє (десь через рік, не знаю, як ви - я взагалі не сплю, болить все). Всеодно витримаємо і вже зовсім скоро будемо тримати на ручках неосяжний Всесвіт і наше життя зміниться раз і назавжди. Я з вами, обіймаю".

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