Популярний український комік, колишній автор студії "Квартал 95" та переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт, який виїхав до США, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виставив у мережі незвичайне фото та поділився своєю думкою про скандали навколо Лаври.

Як відомо, кілька останніх днів увага громадськості прикута до скандалів навколо ченців московського патріархату, які навідріз відмовляються їхати з Києво-Печерської Лаври. Представники УПЦ МП продовжують жити у своєму уявному світі, ігноруючи інші суспільні процеси у країні.

У своєму новому посту Еллерт висловився з приводу цього скандалу з посиланням на протиправні дії священнослужителів Лаври:

"Можливо я поверхнево знаю на чому базуються різні релігії і чим апелюють її представники. Але здається, що робити вони повинні все через любов. Та і взагалі все в житті повинно йти через неї. Через любов до когось/чогось. А нападки на операторів, військових з кулаками та взагалі погрози, агітація чи пропаганда від людей у рясі - це щоооось від лукавого".

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